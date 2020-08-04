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Маркевич заробив понад 700 тисяч за місяць – стали відомі зарплати в УАФ

18:41 - Читать на русском
Маркевич заробив понад 700 тисяч за місяць – стали відомі зарплати в УАФ
Мирон Маркевич / Денис Руденко, FootBoom

Відомий журналіст Костянтин Андріюк опублікував зарплатні відомості колишніх гравців та тренерів, що працюють в Українській асоціації футболу.

"Пішов резюме складати. Дуже вже мені хочеться потрапити на роботу в УАФ. Зарплату Грищенка або Плієва прошу не пропонувати", – написав Андріюк у своєму Facebook.

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Зокрема, його здивували суми, які заробляють відомі футбольні особистості в УАФ. Найбільше отримує екс-тренер Карпат, Металіста та збірної України Мирон Маркевич – понад 700 тисяч гривень в місяць. Керівник комітету з етики та чесної гри Франческо Баранка отримує понад 500 тисяч гривень, а от глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі трохи менше – 411 тисяч гривень.

Зазначимо, що високу зарплатню отримують володарі Золотого м'яча: Олег Блохін та Ігор Бєланов заробляють понад 100 тисяч гривень.

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Вирішив вкотре поцікавитися моєю улюбленою УАФ (Українська Асоціація Футболу). Як вони там? Чи не вдарив боляче...

Опубліковано Костянтином Андріюком Вівторок, 4 серпня 2020 р.

blog_ava
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10:50
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Теги
Мирон Маркевич Олег Блохін Франческо Баранка Лучано Лучі Ігор Бєланов Костянтин Андріюк УАФ
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