"Я чекаю, що хтось щось мені запропонує. Хотілося б, щоб пропозиція була з України, хочеться закінчити тут. Але я дійсно готовий до якогось серйозного проекту. Скучив за роботою. Якщо Луческу в 75 років повернувся, то мені сам Бог велів.

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Із задоволенням ще б попрацював, але це має бути серйозно, щоб команда ставила завдання грати в єврокубках. А під єврокубки потрібні відповідні футболісти. Коли ти і в фіналі єврокубків грав, і з Металістом кроку не вистачило, то вже хочеш такого екстриму. Воно захоплює, хочеться знову зробити щось таке.

Але хтось повинен псіханути і витратити фінанси, без цього неможливо щось зробити. Бюджет клубу повинен бути 30-40 мільйонів доларів, це бюджет середніх європейських клубів. А коли команди їздять на автобусах і поїздах, складно проводити нормальний тренувальний процес. Це повинен бути вагомий проект. Можливо, хтось прокинеться в Харкові, у Львові, в Запоріжжі або Одесі. Зараз великі міста сплять, немає серйозних команд", – сказав Мирон Маркевич в інтерв'ю Профутбол Digital.

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