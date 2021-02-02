Маркевич: Луческу повернувся до роботи в 75 років – мені сам Бог велів
Колишній наставник Дніпра та Металіста Мирон Маркевич зізнався, що очікує на серйозну пропозицію для працевлаштування.
"Я чекаю, що хтось щось мені запропонує. Хотілося б, щоб пропозиція була з України, хочеться закінчити тут. Але я дійсно готовий до якогось серйозного проекту. Скучив за роботою. Якщо Луческу в 75 років повернувся, то мені сам Бог велів.
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Із задоволенням ще б попрацював, але це має бути серйозно, щоб команда ставила завдання грати в єврокубках. А під єврокубки потрібні відповідні футболісти. Коли ти і в фіналі єврокубків грав, і з Металістом кроку не вистачило, то вже хочеш такого екстриму. Воно захоплює, хочеться знову зробити щось таке.
Але хтось повинен псіханути і витратити фінанси, без цього неможливо щось зробити. Бюджет клубу повинен бути 30-40 мільйонів доларів, це бюджет середніх європейських клубів. А коли команди їздять на автобусах і поїздах, складно проводити нормальний тренувальний процес. Це повинен бути вагомий проект. Можливо, хтось прокинеться в Харкові, у Львові, в Запоріжжі або Одесі. Зараз великі міста сплять, немає серйозних команд", – сказав Мирон Маркевич в інтерв'ю Профутбол Digital.
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