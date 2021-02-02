"Я намеренно никогда не говорил на эту тему. Они поставили какие-то цифры, сами не зная, что поставили. Никогда я таких денег не зарабатывал там. Пусть все успокоятся. Пусть считают свои деньги.

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Поверьте мне, никогда такого не было. Если мне где-то больше платили, то это за счет того, что я отдал свои имиджевые права людям, которые могут использовать мою фамилию в рекламах. Конечно, ее нет на билбордах, это разные мероприятия. Какие это люди – уже мой вопрос. Никогда я таких денег не зарабатывал. Пусть все успокоятся. Говорю об этом первый и последний раз", – резюмировал Маркевич в интервью ПроФутбол Digital.

Напомним, в августе прошлого года журналист Константин Андриюк опубликовал документ, согласно которому зарплата Мирона Маркевича в УАФ якобы составляет 700 тысяч гривен в месяц.

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