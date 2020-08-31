"Відставка Вернидуба? Я не знаю, яка там зараз взагалі політична ситуація, що там, як там. Можливо, це і стало причиною. Команда на першому місці, а тренер іде. Це, звичайно, дивно.

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Але це рішення Вернидуба. Він нормально попрацював, вивів команду в лідери. Прикро, що до кінця не допрацював, бо у нього були хороші шанси виграти чемпіонат. Але я не знаю всієї ситуації", – цитує Маркевича Sport.ua.

Після 22-х турів чемпіонату Білорусі Шахтар Солігорськ лідирує, випереджаючи найближчого переслідувача (БАТЕ) за додатковими показниками.

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