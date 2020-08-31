"Отставка Вернидуба? Я не знаю, какая там сейчас вообще политическая ситуация, что там, как там. Возможно, это и стало причиной. Команда на первом месте, а тренер уходит. Это, конечно, странно.

Вернидуб уже нашел место работы – специалист только сегодня покинул Шахтер Солигорск

Но это решение Вернидуба. Он нормально работал, вывел команду в лидеры. Жаль, что до конца не доработал, потому что у него были хорошие шансы выиграть чемпионат. Но я не знаю всей ситуации", – цитирует Маркевича Sport.ua.

После 22-х туров чемпионата Беларуси Шахтер Солигорск лидирует, опережая ближайшего преследователя (БАТЭ) по дополнительным показателям.

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