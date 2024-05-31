Як повідомляє Corriere dello Sport, паризький клуб вже запропонував італійцям 100 мільйонів євро за Кварацхелію. Проте Наполі відхилив цю пропозицію і не збирається розглядати жодні суми, менші за 150 мільйонів євро.

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Важливо зазначити, що сам Кварацхелія вже погодився на трансфер у Париж. Раніше вінгером також цікавилась Барселона.

До слова, 23-річний грузин перейшов до Наполі у липні 2022-го за 13 мільйонів євро. Цього сезону Кварацхелія забив 11 голів та віддав 9 асистів у 45 матчах, його контракт чинний до літа 2027 року.

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