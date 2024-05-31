ПСЖ не може домовитись про трансфер Кварацхелії – запропонована сума за гравця виявилася замалою
ПСЖ продовжує працювати над трансфером вінгера Наполі Хвічі Кварацхелії.
Як повідомляє Corriere dello Sport, паризький клуб вже запропонував італійцям 100 мільйонів євро за Кварацхелію. Проте Наполі відхилив цю пропозицію і не збирається розглядати жодні суми, менші за 150 мільйонів євро.
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Важливо зазначити, що сам Кварацхелія вже погодився на трансфер у Париж. Раніше вінгером також цікавилась Барселона.
До слова, 23-річний грузин перейшов до Наполі у липні 2022-го за 13 мільйонів євро. Цього сезону Кварацхелія забив 11 голів та віддав 9 асистів у 45 матчах, його контракт чинний до літа 2027 року.
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