Ювентус ще в липні 2023 року повідомив про початок процесу виходу з проекту Суперліги, а вже сьогодні, 1 червня, подав заявку на вступ до ECA – Європейської асоціації клубів, повідомляє Reuters.

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"Я радий повідомити, що Ювентус подав запит на повторне приєднання до ECA, який незабаром буде офіційно оформлений. Двері ECA завжди відкриті для клубів, які вірять у колективні інтереси, прогресивні реформи та конструктивну співпрацю з усіма зацікавленими сторонами – ми раді, що Ювентус знову приєднається до європейської футбольної родини", – зазначив Аль-Хелаїфі у коментарі.

Нагадаємо, що саме Реал, Барселона та Ювентус тривалий час залишались єдиними клубами, які були головними ініціаторами запуску Суперліги. Англійські клуби вже відмовились від участі в турнірі, а представники Франції та Німеччини зробили ще до того, як оголосили про можливий запуск Суперліги.

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