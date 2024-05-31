Боатенг перед судом став партнером Таловєрова в Австрії
Німецький центрбек Жером Боатенг зумів знайти новий клуб, попри жахливу репутацію.
Жером Боатенг став гравцем ЛАСКа, повідомляє офіційний сайт клубу. Захисник на правах вільного агента підписав контракт на два роки та буде виступати в команді поруч з Максимом Таловєровим.
Боатенг має жахливу репутацію. Його звинувачують у психологічному та фізичному насиллі над жінками. Одна з колишніх Жерома скоїла суїцид, інша – подала позов до суду.
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Футболіста ще у 2022-му визнали винним, але через порушення під час судового процесу розслідування довелося проводити наново. Новий суд розпочнеться 14 червня.
З поведінкою захисника не можуть миритися навіть рідні. Мати зізнавалася, що Жером жахливо поводиться з жінками, а брат Кевін-Прінс повністю відсторонився від злочинця.
Боатенг виграв з Баварією дві Ліги чемпіонів і дев'ять Бундесліг, а також став чемпіоном світу з Німеччиною в 2014-му. Попередні сезони він провів у Ліоні, а останні пів року грав за Салернітану.