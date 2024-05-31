Жером Боатенг став гравцем ЛАСКа, повідомляє офіційний сайт клубу. Захисник на правах вільного агента підписав контракт на два роки та буде виступати в команді поруч з Максимом Таловєровим.

Боатенг має жахливу репутацію. Його звинувачують у психологічному та фізичному насиллі над жінками. Одна з колишніх Жерома скоїла суїцид, інша – подала позов до суду.

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Футболіста ще у 2022-му визнали винним, але через порушення під час судового процесу розслідування довелося проводити наново. Новий суд розпочнеться 14 червня.

З поведінкою захисника не можуть миритися навіть рідні. Мати зізнавалася, що Жером жахливо поводиться з жінками, а брат Кевін-Прінс повністю відсторонився від злочинця.

Боатенг виграв з Баварією дві Ліги чемпіонів і дев'ять Бундесліг, а також став чемпіоном світу з Німеччиною в 2014-му. Попередні сезони він провів у Ліоні, а останні пів року грав за Салернітану.