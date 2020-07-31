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ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Маркевич: У Луческу в Динамо немає права на помилку

17:57 - Читать на русском
Маркевич: У Луческу в Динамо немає права на помилку
Мирон Маркевич / фото із відкритих джерел

Колишній головний тренер Металіста і Дніпра Мирон Маркевич вважає, що Мірчі Луческу в Динамо без кадрової чистки не обійтися

"Почнемо з того, що у Луческу під рукою завжди були класні виконавці. Завдяки президенту Шахтаря Рінату Ахметову румунський наставник нічого не потребував. Молодих іноземців тренер розвивав, інакше "гірники "не показали б таких результатів.

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З тим складом, який є на сьогоднішній день у Динамо, не бачу великих перспектив. Якщо наставнику вдасться якісно підсилитися, а це як мінімум відсотків 50 основної обойми, то може щось і вийде. Все залежить від того, про що домовлявся президент Динамо Ігор Суркіс з Мірчею Луческу. Однак, вважаю, що права на помилку у наставника немає", – цитує Маркевича Команда 1.

Нагадаємо, Луческу офіційно очолив Динамо 23 червня. Напередодні румунський фахівець був представлений журналістам і вже провів перше тренування зі своєю новою командою.

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Теги
Динамо Динамо Мирон Маркевич Мірча Мірча Луческу
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