Маркевич: У Луческу в Динамо нет права на ошибку

Бывший главный тренер Металлиста и Днепра Мирон Маркевич считает, что Мирче Луческу в Динамо без кадровой чистки не обойтись

"Начнем с того, что у Луческу под рукой всегда были классные исполнители. Благодаря президенту Шахтера Ринату Ахметову румынский наставник ни в чем не нуждался. Молодых иностранцев тренер развивал, иначе "горняки" не показали бы таких результатов.

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С тем составом, который есть на сегодняшний день в Динамо, не вижу больших перспектив. Если наставнику удастся качественно усилиться, а это как минимум процентов 50 основной обоймы, то может что-то и получится. Все зависит от того, о чем договаривался президент Динамо Игорь Суркис с Мирчей Луческу. Однако, считаю, что права на ошибку у наставника нет", – цитирует Маркевича Команда 1.

Напомним, Луческу официально возглавил Динамо 23 июня. Накануне румынский специалист был представлен журналистам и уже провел первую тренировку со своей новой командой.

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