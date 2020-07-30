Луческу провів перше тренування в Динамо – з'явилися фото

Румунський фахівець Мірча Луческу розпочав виконувати свої обов'язки на посаді головного тренера Динамо.

Вранці 30 липня Ігор Суркіс провів онлайн-презентацію Луческу для журналістів, а ввечері у команди відбулося перше тренування під керівництвом нового наставника.

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Разом із румунським фахівцем на занятті були присутніми і його асистенти: Олег Гусєв, Огнен Вукоєвіч, Дієго Лонго, Еміль Карас і Михайло Михайлов.

Нагадаємо, Мірча Луческу замінив на посаді головного тренера Динамо Олексія Михайличенка, якого було звільнено відразу після завершення сезону в УПЛ. Кияни посіли друге місце, відставши від Шахтаря на 23 очки.

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