"Навряд чи пощастить врятуватися від вильоту Львову. Решту невдах назвати складно, бо в небезпечній зоні перебувають одразу сім команд.

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Звичайно, ця інтрига підвищує інтерес до чемпіонату, хоча, повторюю, рівень підготовки учасників низький. З іншого боку, в Україні воєнний стан і за таких умов добре, що чемпіонат взагалі проводиться", – сказав Маркевич у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, після 21-го туру Львів у турнірній таблиці УПЛ йде останнім, набравши лише 13 очок. Рух і Металіст випереджають "містян" на шість балів, а Чорноморець та Верес – на сім.

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