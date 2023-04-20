"Вряд ли повезет спастись от вылета Львову. Остальных неудачников назвать сложно, потому что в опасной зоне находятся сразу семь команд.

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Конечно, эта интрига повышает интерес к чемпионату, хотя, повторяю, уровень подготовки участников низкий. С другой стороны, в Украине военное положение и при таких условиях хорошо, что чемпионат вообще проводится", – сказал Маркевич в комментарии Zbirna.com.

Напомним, после 21-го тура Львов в турнирной таблице УПЛ идет последним, набрав лишь 13 очков. Рух и Металлист опережают "горожан" на шесть баллов, а Черноморец и Верес – на семь.

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