"Такие матчи нельзя проигрывать. Мы имели преимущество, но уступили. У нас снова возникли проблемы в обороне.

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Некоторые футболисты не оправдывают наши надежды. Конечно, будем работать в этом направлении.

Не смог выйти на поле Евгений Пидлепенец. Для нас это серьезная потеря. Эпицентр продемонстрировал огромное желание. У нас были моменты, однако мы их не использовали. Нам надо искать нападающих и реализовывать свое преимущество. Следует проанализировать этот матч и сделать правильные выводы", – цитирует Маркевича официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, после 15-ти туров Карпаты лидируют в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 36 очков.

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