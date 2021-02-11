"Насамперед хочу зауважити, що старт не зовсім весняний. Для мене рішення починати посеред зими є дивним. На мою думку, потрібно враховувати медійний та глядацький інтерес до футболу.

Захисник Шахтаря офіційно перейшов у Маріуполь

Коли ігри будуть проводитися за мінус 15 градусів, звичайно що це знизить якість продемонстрованого футболу. Я розумію також інтереси збірної, але вважаю що можна було зробити так, щоб ми стартували в березні, так, як було завжди. Навіть коли в Лізі грали 16 команд, завжди все встигали. Але маємо виходити з того, що є. Настрій у нас бойовий, є змога проводити тренування на свіжому повітрі. Поле та погода в Маріуполі дозволяють робити це, тому ми налаштовані дуже позитивно", – цитує Маркевича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, перший офіційний матч у новому році Маріуполь проведе вже у неділю, 14 лютого, проти Олександрії. Початок зустрічі о 14:00.

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