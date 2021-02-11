Маріуполь оголосив про ще один трансфер. Новачком команди Остапа Маркевича став захисник Шахтаря Марк Рене Мампассі, повідомляє офіційний сайт азовців.

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17-річний оборонець виступатиме за маріупольців на правах оренди до кінця сезону.

Нагадаємо, Мампассі – вихованець академії Шахтаря. Чемпіон України U-15 (2018) і U-16 (2019). За підсумками сезону-2018/19 визнаний найкращим захисником ДЮФЛ у своєму віці. У поточному сезоні в активі Марка 10 ігор у молодіжній першості. Виступав за різні юнацькі збірні України.

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