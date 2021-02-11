"Прежде всего хочу заметить, что старт не совсем весенний. Для меня решение начинать посреди зимы является странным. По моему мнению, нужно учитывать медийный и зрительский интерес к футболу.

Защитник Шахтера официально перешел в Мариуполь

Когда игры будут проводиться в минус 15 градусов, обычно это снизит качество продемонстрированного футбола. Я понимаю также интересы сборной, но считаю, что можно было сделать так, чтобы мы стартовали в марте, так, как было всегда. Даже когда в Лиге играли 16 команд, всегда все успевали. Но должны исходить из того, что есть. Настроение у нас боевое, есть возможность проводить тренировки на свежем воздухе. Поле и погода в Мариуполе позволяют делать это, поэтому мы настроены очень позитивно", – цитирует Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, первый официальный матч в новом году Мариуполь проведет уже в воскресенье, 14 февраля, против Александрии. Начало встречи в 14:00.

"Перевага Брюгге над Динамо – очевидна": Денис Босянок – про Луческу, наших в Аталанті і 10-сантиметрові офсайди