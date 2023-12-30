Маркевич прояснив ситуацію щодо трансферів двох легіонерів до Карпат
Головний тренер Карпат Мирон Маркевич розповів про можливі зимові трансфери львівського клубу.
"Дорні Ромеро скоро стане гравцем Карпат? Ні, це ще абсолютного нічого не точно. Коли буде офіційно підписаний контракт із Карпатами, тоді я зможу сказати, що він карпатівець. Поки тільки ведемо переговори. І не тільки з ним розмовляємо.
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Зараз не всі футболісти хочуть їхати, не всім підходить футбол в Україні. Наразі ще рано щось казати. Ми ведемо перемовини не тільки з ним, в нас на прицілі багато футболістів і з України, і з-за кордону. Але не все від нас залежить.
Підписання Єферсона Родальєги? Так, з ним також ведемо перемовини. Але ще раз повторюю — контракт поки не підписали. Поки немає про що говорити", – поділився Маркевич у коментарі NV.UA.
Нагадаємо, Карпати на зимову паузу пішли у статусі лідерів групи А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих.
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