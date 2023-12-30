"Дорні Ромеро скоро стане гравцем Карпат? Ні, це ще абсолютного нічого не точно. Коли буде офіційно підписаний контракт із Карпатами, тоді я зможу сказати, що він карпатівець. Поки тільки ведемо переговори. І не тільки з ним розмовляємо.

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Зараз не всі футболісти хочуть їхати, не всім підходить футбол в Україні. Наразі ще рано щось казати. Ми ведемо перемовини не тільки з ним, в нас на прицілі багато футболістів і з України, і з-за кордону. Але не все від нас залежить.

Підписання Єферсона Родальєги? Так, з ним також ведемо перемовини. Але ще раз повторюю — контракт поки не підписали. Поки немає про що говорити", – поділився Маркевич у коментарі NV.UA.

Нагадаємо, Карпати на зимову паузу пішли у статусі лідерів групи А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих.

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