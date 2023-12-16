Карпати підпишуть екзотичного легіонера з неймовірною статистикою, – джерело
Новачком львівських Карпат може стати домініканський нападник Дорні Ромеро.
Ромеро не просто перебуває на радарі "левів", а про трансфер повинні оголосити найближчим часом, стверджує болівійський журналіст Сантьяго Росадо.
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За інформацією джерела, це буде повноцінний перехід, але нинішній клуб 25-річного центрфорварда Олвейс Реді залишив за собою певний відсоток від майбутнього ймовірного продажу.
Слід зауважити, Дорні Ромеро минулий рік провів у чемпіонаті Болівії, де наразі є найкращим бомбардиром. За 31 зіграний матч домініканець забив аж 24 голи.
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