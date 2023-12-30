"Дорни Ромеро скоро станет игроком Карпат? Нет, это еще абсолютного ничего не точно. Когда будет официально подписан контракт с Карпатами, тогда я смогу сказать, что он карпатовец. Пока только ведем переговоры. И не только с ним разговариваем.

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Сейчас не все футболисты хотят ехать, не всем подходит футбол в Украине. Сейчас еще рано что-то говорить. Мы ведем переговоры не только с ним, у нас на прицеле много футболистов и из Украины, и из-за рубежа. Но не все от нас зависит.

Подписание Еферсона Родальеги? Да, с ним также ведем переговоры. Но еще раз повторяю – контракт пока не подписали. Пока не о чем говорить", – поделился Маркевич в комментарии NV.UA.

Напомним, Карпаты на зимнюю паузу ушли в статусе лидеров группы А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных.

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