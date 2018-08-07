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Сабо – про скандальну заяву Хацкевича щодо Шахтаря: Таке розпалювання вогню комусь потрібне

17:03 2207 Читать на русском
Сабо – про скандальну заяву Хацкевича щодо Шахтаря: Таке розпалювання вогню комусь потрібне
Йожеф Сабо / фото із соцмереж

Колишній наставник Динамо Йожеф Сабо прокоментував скандальну заяву наставника киян Олександра Хацкевича, який вважає, що Шахтар – не український, а більше бразильський клуб, тому що в ньому забивають бразильці.

"Коли я працював в Динамо, там теж були бразильці. Ніхто нам тоді на це не вказував. Якщо говорити про сьогодення, то у Динамо теж шість легіонерів.

"Сьогодні ви на коні, а завтра...", – Палкін відповів Хацкевичу на заяву про те, що Шахтар не українська команда

Мені здається, що таке розпалювання вогню комусь потрібне. Не можна цього робити. Шахтар – українська команда, і ми раді, що вони з Динамо успішно виступають на євроарені. Бразильці конкурують на ній так, як наші молоді футболісти поки не можуть.

Поки українці не можуть виходити і на рівних грати з топ-командами", – цитує Сабо телеканал Футбол 1.

Теги
Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Шахтар Шахтар Динамо Динамо Йожеф Сабо
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