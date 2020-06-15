Маркевич пояснив свою роль у структурі Руха

Мирон Маркевич поділився очікуваннями від співпраці з новим головним тренером Руха.

"Це моя рідна команда, ми починали з чемпіонату області. Постійно за нею стежив, як вона росла в мене на очах. А оскільки зараз пауза у матчах збірних, у мене з’явилось багато часу, постараюсь десь допомогти тренерам порадами.

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Стежу за тренувальним процесом збоку, якщо буде потрібно, буду вносити деякі корективи. Не люблю слова "консультант", просто хочу допомогти своїй рідній команді. Вже мав нагоду поговорити з футболістами перед тренуванням. Сказав їм, щоб вірили у свої сили, бо нема нічого неможливого. Гадаю, Руху до снаги вийти у Прем’єр-лігу, і хлопці це розуміють", – цитує Маркевича офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, львівський клуб очолює турнірну таблицю Першої ліги, випереджаючи Волинь на одне очко.

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