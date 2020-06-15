Рух оголосив ім'я нового тренера – Маркевич допомагатиме фахівцю

Рух визначився з кандидатурою наступника Юрія Бакалова на посаді головного тренера команди.

Лідер Першої ліги на своєму офіційному сайті оголосив про призначення 32-річного Івана Федика.

Бакалов несподівано покинув Рух – команда під його керівництвом не провела жодного офіційного матчу

Молодий фахівець минулого року працював помічником у тренерському штабі Леоніда Кучука. До роботи в Руху Федик працював у академії Карпат (2010-2012), Севастополі (2012-2013), Краснодарі (2013-2014), Сталі (2016-2017) та Ростові (2017-2018).

Зазначається, що тренерський штаб Бакалова залишився і буде співпрацювати з новим керманичем. Також допомагатиме команді своїми порадами та методичними рекомендаціями один з найкращих тренерів в історії України Мирон Богданович Маркевич, який зараз очолює Комітет національних збірних УАФ.

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