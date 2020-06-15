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Маркевич объяснил свою роль в Рухе

17:30 60 Читати українською
Маркевич объяснил свою роль в Рухе
Мирон Маркевич / Сайт Руха

Мирон Маркевич поделился ожиданиями от сотрудничества с новым главным тренером Руха.

"Это моя родная команда, мы начинали с чемпионата области. Постоянно за ней следил, как она росла у меня на глазах. А поскольку сейчас пауза в матчах сборных, у меня появилось много времени, постараюсь где-то помочь тренерам советами.

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Слежу за тренировочным процессом со стороны, если потребуется, буду вносить некоторые коррективы. Не люблю слова "консультант", просто хочу помочь своей родной команде. Уже имел возможность поговорить с футболистами перед тренировкой. Сказал им, чтобы верили в свои силы, потому что нет ничего невозможного. Думаю, Руху под силу выйти в Премьер-лигу, и ребята это понимают ", – цитирует Маркевича официальный сайт Руха.

Напомним, львовский клуб возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, опережая Волынь на одно очко.

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