"Передусім, розпочну з непересічної події, котра мала місце в Катарі. Уперше в історії українського футболу гравець, що виступав у вітчизняній елітній лізі став чемпіоном світу. Ідеться про аргентинця Алехандро Гомеса, котрий у сезоні 2013/2014 років захищав кольори харківського Mеталіста, який я тоді очолював.

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Як він опинився в Україні? Це була ініціатива тодішнього спортивного директора Металіста Євгена Краснікова, котрий подбав про перехід цього гравця з італійської Катанії. Усе ж, не можна сказати, що Алехандро голосно заявив про себе в Харкові.

Він повинен був замінити Тайсона, якого придбав Шахтар, але програвав йому як у швидкості, так і у відборі. До того ж, Гомес був доволі замкнутою людиною і, як кажуть, своїм у Металісті так і не став. Утім, те, що аргентинець – серйозний виконавець, я переконався в лютому 2014 року на престижному турнірі в Ізраїлі, де Гомес в одному з матчів практично самотужки обіграв російський Зеніт.

На жаль, ситуація склалася так, що невдовзі я змушений був залишити Металіст, не затримався в Харкові надовго й Гомес, якого влітку вигідно продали до італійської Аталанти. Звичайно, я дуже радий, що 34-річний Алехандро вже на фініші своєї тривалої кар’єри таки завоював головний титул у своєму житті. Чудовий приклад для наслідування!" – резюмував Маркевич у коментарі Команді№1.

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