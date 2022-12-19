Завершення чемпіонату світу в Катарі означає, що настав час підбити підсумки виступів команд та окремих гравців.

Заступники головного редактора "Футбол 24" Тарас Котів та Володимир Лесько проаналізували виступи всіх команд на ЧС-2022, виділивши найяскравіші персоналії. Хто приєднався до Мессі та Скалоні серед найкращих на турнірі? А кому дісталось ганебне звання невдах Мундіалю? Про все це дивіться в новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".