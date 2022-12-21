Алехандро Гомес відзначився шаленим вчинком під час параду у столиці Аргентини.

Напередодні у Буенос-Айресі відбувся парад, присвячений перемозі Ліонеля Мессі та Ко на чемпіонаті світу в Катарі. Впродовж святкувань сталося кілька інцидентів, а винуватцем одного з них став Алехандро Гомес.

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Досвідчений вінгер, проїжджаючи повз натовп фанатів, раптом витяг із кишені жменю купюр і почав кидати гроші вболівальникам. Можливо, Папу вирішив поділитися з фанатами частиною преміальних, адже за перемогу на ЧС-2022 Аргентина отримає від ФІФА 42 мільйони доларів.

Нагадаємо, 34-річний Гомес став першим чемпіоном світу, який має досвід виступів в Україні. У сезоні 2013/14 аргентинець пограв за харківський Металіст (24 матчі, 4 голи, 6 асистів).

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