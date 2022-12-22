"Прежде всего, начну с незаурядного события, которое имело место в Катаре. Впервые в истории украинского футбола игрок, выступавший в отечественной элитной лиге, стал чемпионом мира. Речь идет об аргентинце Алехандро Гомесе, который в сезоне 2013/2014 годов защищал цвета харьковского Металлиста, который я тогда возглавлял.

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Как он оказался в Украине? Это была инициатива тогдашнего спортивного директора Металлиста Евгения Красникова, позаботившегося о переходе этого игрока из итальянской Катании. Все же нельзя сказать, что Алехандро громко заявил о себе в Харькове.

Он должен был заменить Тайсона, которого приобрел Шахтер, но проигрывал ему как в скорости, так и в отборе. К тому же Гомес был довольно замкнутым человеком и, как говорится, своим в Металлисте так и не стал. Впрочем, то, что аргентинец – серьезный исполнитель, я убедился в феврале 2014 на престижном турнире в Израиле, где Гомес в одном из матчей практически в одиночку обыграл российский Зенит.

К сожалению, ситуация сложилась так, что вскоре я вынужден был покинуть Металлист, не задержался в Харькове надолго и Гомес, которого выгодно продали в итальянскую Аталанту. Конечно, я очень рад, что 34-летний Алехандро уже на финише своей продолжительной карьеры завоевал главный титул в своей жизни. Отличный пример для подражания!" – резюмировал Маркевич в комментарии Команде№1.

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