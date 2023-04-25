Український тренер Мирон Маркевич не бачить багато воротарів хорошого рівня у вітчизняній першості. На таку думку його навіяла помилка Макса Валефа у матчі з Рухом (3:2).

"Скажімо чесно: у нас, крім Бущана, немає хороших воротарів. Можливо, ще Трубін.

Фатальне повернення Валефа та черговий гол Довбика у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Рух – 3:2

Різник – талановитий голкіпер хорошого рівня, але поки не отримує часу у Шахтарі, там грає Трубін. Воротар – це така позиція, де потрібен час, щоб здобути досвід", – цитує Маркевича Український футбол.

Нагадаємо, з названої трійки наразі грає лише Трубін. Бущан отримав травму спини й тривалий час був недоступним. Очікується, що він незабаром повернеться. Також пошкодження має Різник, який взимку перебрався у Шахтар.

СК Дніпро-1 врятував перемогу над Рухом й повернувся на другу позицію – дикий ляп Валефа ледь не створив сенсацію