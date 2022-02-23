"Треба грати. Я розумію, що Маріуполь – гаряча точка. Напевно, їм можна грати в іншому місті, тому що в Маріуполі можуть бути провокації. Можливе введення надзвичайного стану на всій території України паралізує все життя, це неприємно. Але треба грати, а час покаже. Владі та мені важко щось прогнозувати. Потрібно розпочинати чемпіонат.

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Не знаю, чи можуть російські війська піти далі, чим Донецьк і Луганськ. Дивлячись на Путіна – від нього всього можна очікувати. Очі у нього неадекватні.

Якщо все-таки буде повномасштабний наступ, то потрібно буде оборонятися. Війна є війна, нікуди від того не дінешся. Але я все-таки сподіваюсь на здоровий глузд Росії, далеко не всі люди там неадекватні. Сподіваюсь на людей. Можливо, і в керівництві є тверезі голови, які не допустять цього. Також сподіваюсь на наших міжнародних партнерів, але головне – як ми будемо налаштовані. Наша армія, наші хлопці так просто не здадуться. Як і весь народ. Путіну тут легко не буде. Можливо, в нього поміняється щось в голові. Але, дивлячись на нього, не бачу цього", – сказав Маркевич у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, рестарт УПЛ запланований на п'ятницю, 25 лютого.

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