Колектив рівненського клубу висловив вдячність збройним силам України за витримку і оборону державних кордонів.

"Настав непростий час для України. Усі ми слідкуємо за подіями, які відбуваються на фронті.

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Наша команда хоче подякувати усім бійцям і тим, хто займається обороною нашої держави. Разом – ми сила і всі ми – у єдності. Слава Україні! Героям слава!" – сказав капітан Вереса Богдан Когут у відеоролику, який рівняни презентували у своїх соцмережах.

Нагадаємо, на зимову паузу підопічні Юрія Вірта пішли на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 23 очки.

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