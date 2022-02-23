"Надо играть. Я понимаю, что Мариуполь – горячая точка. Наверное, им можно играть в другом городе, потому что в Мариуполе могут быть провокации. Возможно введение чрезвычайного положения на всей территории Украины парализует всю жизнь, это неприятно. Но надо играть, а время покажет. Власти и мне трудно что-либо прогнозировать. Нужно начинать чемпионат.

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Не знаю, могут ли российские войска пойти дальше, чем Донецк и Луганск. Глядя на Путина – от него всего можно ждать. Глаза у него неадекватные.

Если все-таки будет полномасштабное наступление, нужно будет обороняться. Война есть война, никуда от этого не денешься. Но я все-таки надеюсь на здравый смысл России, далеко не все люди там неадекватные. Надеюсь на людей. Возможно, и в руководстве есть трезвые головы, которые этого не допустят. Также надеюсь на наших международных партнеров, но главное – как мы будем настроены. Наша армия, наши ребята так просто не сдадутся. Как и весь народ. Путину здесь просто не будет. Возможно, у него поменяется что-то в голове. Но, глядя на него, не вижу этого", – сказал Маркевич в комментарии Tribuna.

Напомним, рестарт УПЛ запланирован на пятницу, 25 февраля.

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