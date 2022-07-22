Маркевич не вів перемовини з Шахтарем – тренер розкрив подальші плани
Знаменитий український тренер зізнався, що наразі не має жодних пропозицій роботи в клубах УПЛ.
– Вам Ярославський пропонував повернутися в Металіст?
– Ні.
– Інші пропозиції із УПЛ були?
– Ні.
Маркевич був серед кандидатів на посаду головного тренера Шахтаря, – Циганик
– Циганик стверджував, що якби Йовічевіч відмовився, то ви очолили б Шахтар.
– Можливо.
– А ви розмовляли з керівництвом Шахтаря?
– Ні.
– Плануєте повертатись до тренерської діяльності?
– Буде робота – працюватиму. Почуваюся нормально, граю за ветеранів.
– Головне – скільки в душі, а не в паспорті.
– Так", – розповів Маркевич у коментарі FanDay.
Нагадаємо, після відходу Роберто Де Дзербі новим тренером Шахтаря став Ігор Йовічевіч, що вкрай обурило Юрія Березу – президента СК Дніпро-1. Саме в цьому клубі хорват працював з осені 2020-го.
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