Знаменитий український тренер зізнався, що наразі не має жодних пропозицій роботи в клубах УПЛ.

– Вам Ярославський пропонував повернутися в Металіст?

– Ні.

– Інші пропозиції із УПЛ були?

– Ні.

Маркевич був серед кандидатів на посаду головного тренера Шахтаря, – Циганик

– Циганик стверджував, що якби Йовічевіч відмовився, то ви очолили б Шахтар.

– Можливо.

– А ви розмовляли з керівництвом Шахтаря?

– Ні.

– Плануєте повертатись до тренерської діяльності?

– Буде робота – працюватиму. Почуваюся нормально, граю за ветеранів.

– Головне – скільки в душі, а не в паспорті.

– Так", – розповів Маркевич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, після відходу Роберто Де Дзербі новим тренером Шахтаря став Ігор Йовічевіч, що вкрай обурило Юрія Березу – президента СК Дніпро-1. Саме в цьому клубі хорват працював з осені 2020-го.

Суперсила Йовічевіча: 7 гравців, яких хорват розкриє у Шахтарі