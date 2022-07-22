Маркевич не вел переговоры с Шахтером – тренер раскрыл дальнейшие планы
Знаменитый украинский тренер признался, что у него пока нет никаких предложений работы в клубах УПЛ.
– Вам Ярославский предлагал вернуться в Металлист?
– Нет.
– Другие предложения из УПЛ были?
– Нет.
Маркевич был среди кандидатов на должность главного тренера Шахтера, – Цыганык
– Цыганык утверждал, что если бы Йовичевич отказался, то вы возглавили бы Шахтер.
– Возможно.
– А у вас был разговор с руководством Шахтера?
– Нет.
– Планируете возвращаться к тренерской деятельности?
– Будет работа – буду работать. Чувствую себя нормально, играю за ветеранов.
– Главное – сколько в душе, а не в паспорте.
– Да", – рассказал Маркевич в комментарии FanDay.
Напомним, после ухода Роберто Де Дзерби новым тренером Шахтера стал Игор Йовичевич, что крайне возмутило Юрия Березу – президента СК Днепр-1. Именно в этом клубе хорват работал с осени 2020 года.
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