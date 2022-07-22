Знаменитый украинский тренер признался, что у него пока нет никаких предложений работы в клубах УПЛ.

– Вам Ярославский предлагал вернуться в Металлист?

– Нет.

– Другие предложения из УПЛ были?

– Нет.

Маркевич был среди кандидатов на должность главного тренера Шахтера, – Цыганык

– Цыганык утверждал, что если бы Йовичевич отказался, то вы возглавили бы Шахтер.

– Возможно.

– А у вас был разговор с руководством Шахтера?

– Нет.

– Планируете возвращаться к тренерской деятельности?

– Будет работа – буду работать. Чувствую себя нормально, играю за ветеранов.

– Главное – сколько в душе, а не в паспорте.

– Да", – рассказал Маркевич в комментарии FanDay.

Напомним, после ухода Роберто Де Дзерби новым тренером Шахтера стал Игор Йовичевич, что крайне возмутило Юрия Березу – президента СК Днепр-1. Именно в этом клубе хорват работал с осени 2020 года.

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