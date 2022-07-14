Журналіст Ігор Циганик розповів про плани Шахтаря під час пошуків нового наставника.

"Відкрию вам секрет. Якби Йовічевіч відмовився очолювати Шахтар, то наступним кандидатом був Мирон Маркевич. Причому, наскільки я розумію, він там мав працювати разом із сином Остапом Маркевичем.

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Загалом у "гірників" було три кандидати: основний – Йовічевіч, потім тандем Маркевичів і Вернидуб. Але Вернидуб підписав контракт із Кривбасом і він автоматично не розглядався. А якби Йовічевіч відмовив Шахтарю і залишився у СК Дніпро-1, то головним тренером у Шахтарі працював би Мирон Маркевич", – сказав Циганик в ефірі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, сьогодні Шахтар офіційно призначив наставником Ігора Йовічевіча. Хорват на цій посаді замінив італійця Роберто Де Дзербі.

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