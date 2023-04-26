"Болеро"? Це нічний клуб, дискотека. Не буду приховувати, всі там відпочивали після гри. Стрес трохи знімали. Веселіше, проводили час разом, відпочивали.

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Маркевич не контролював. У цьому плані він хороший психолог. Розумів, що ми граємо Кубок, чемпіонат. Він знав, що людині важко – напружений графік, працювати-працювати. Не забороняв нічого. Сучасні тренери вже розуміють, що неможливо бути весь час солдатом – можна-не можна", – розповів Едмар в інтерв'ю FanDay.

Нагдаємо, натуралізований бразилець відіграв за Металіст 250 матчів та оформив 29 голів. Зараз Едмар є тренером Металіста 1925.

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