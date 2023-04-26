"Маркевич не контролював": Едмар – про гулянки елітного Металіста
Едмар не приховує методи розслаблення Металіста часів тренерства Мирона Маркевича.
"Болеро"? Це нічний клуб, дискотека. Не буду приховувати, всі там відпочивали після гри. Стрес трохи знімали. Веселіше, проводили час разом, відпочивали.
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Маркевич не контролював. У цьому плані він хороший психолог. Розумів, що ми граємо Кубок, чемпіонат. Він знав, що людині важко – напружений графік, працювати-працювати. Не забороняв нічого. Сучасні тренери вже розуміють, що неможливо бути весь час солдатом – можна-не можна", – розповів Едмар в інтерв'ю FanDay.
Нагдаємо, натуралізований бразилець відіграв за Металіст 250 матчів та оформив 29 голів. Зараз Едмар є тренером Металіста 1925.
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