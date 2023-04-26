"Болеро"? Это ночной клуб, дискотека. Не скрою, все там отдыхали после игры. Стресс чуть-чуть снимали. Веселее, проводили время вместе, отдыхали.

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Маркевич не контролировал. В этом отношении он хороший психолог. Понимал, что мы играем Кубок, чемпионат. Он знал, что человеку тяжело – напряженный график, работать-работать. Ни запрещал ничего. Современные тренеры уже понимают, что невозможно быть все время солдатом – можно-нельзя", – рассказал Эдмар в интервью FanDay.

Напомним, натурализованный бразилец отыграл за Металлист 250 матчей и оформил 29 голов. Сейчас Эдмар является тренером Металлиста 1925.

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