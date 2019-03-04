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Маркевич назвав основну причину поразки Карпат від ФК Львів

21:41 956 Читать на русском
Маркевич назвав основну причину поразки Карпат від ФК Львів
Мирон Маркевич / фото із соцмереж

Колишній наставник Карпат Мирон Маркевич вважає, що Карпати вийшли на матч проти ФК Львів без бажання.

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"Я не бачив сильного бажання у Карпат виграти цей матч. І це, напевно, основна причина поразки. Тому що після Ворскли з'явилася надія у вболівальників, що команда продовжить грати в такому ж дусі.

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Вболівальники, які прийшли на стадіон, були розчаровані. Команда просто відстояла. Було мало ударів по воротах, таке враження, що гравці просто вийшли відбувати номер", – цитує Маркевича Segodnya.ua.

Нагадаємо, у 20 турі УПЛ Карпати приймали ФК Львів, підопічні Бакалова здобули перемогу з мінімальним рахунком 1:0.

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Теги
Карпати - Львів Карпати Карпати Мирон Маркевич
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