Маркевич назвал основную причину поражения Карпат от ФК Львов

Бывший наставник Карпат Мирон Маркевич считает, что Карпаты вышли на матч против ФК Львов без желания.

"Я не видел сильного желания у Карпат выиграть этот матч. И это, наверное, основная причина поражения. Потому что после Ворсклы появилась надежда у болельщиков, что команда продолжит играть в таком же духе.

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Болельщики, пришедшие на стадион, были разочарованы. Команда просто отстояла. Было мало ударов по воротам, такое впечатление, что игроки просто вышли отбывать номер", – цитирует Маркевича Segodnya.ua.

Напомним, в 20 туре УПЛ Карпаты принимали ФК Львов, подопечные Бакалова одержали победу с минимальным счетом 1:0.

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