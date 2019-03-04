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Маркевич назвал основную причину поражения Карпат от ФК Львов

21:41 180 Читати українською
Маркевич назвал основную причину поражения Карпат от ФК Львов
Мирон Маркевич / фото из соцсетей

Бывший наставник Карпат Мирон Маркевич считает, что Карпаты вышли на матч против ФК Львов без желания.

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"Я не видел сильного желания у Карпат выиграть этот матч. И это, наверное, основная причина поражения. Потому что после Ворсклы появилась надежда у болельщиков, что команда продолжит играть в таком же духе.

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Болельщики, пришедшие на стадион, были разочарованы. Команда просто отстояла. Было мало ударов по воротам, такое впечатление, что игроки просто вышли отбывать номер", – цитирует Маркевича Segodnya.ua.

Напомним, в 20 туре УПЛ Карпаты принимали ФК Львов, подопечные Бакалова одержали победу с минимальным счетом 1:0.

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Теги
Карпаты - Львов Карпаты Карпаты Мирон Маркевич
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