"Намагаюся бути живим на лавці, щоби хлопці знали, що я є. Йшлося про моє бажання покинути команду – справді так було, що поробиш. Але я маю контракт. Люди мене просили залишитися, я не можу сказати "ні" і плюнути на їхнє бажання. Це ж команда.

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Другий фактор – можна втікати від труднощів, але це не вихід. Ми вирішили залишитись і далі продовжувати роботу. Якби ми бачили, що якісь неправильні процеси відбуваються, немає бажання у нас і футболістів – тоді була б інша розмова.

Ми нормально тренуємось, у нас нормальна атмосфера. Такі речі футбольні люди розуміють. Це молодь. Щоб щось протиставити таким командам, як Ворскла – потрібний досвід", – сказав Маркевич у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, Маріуполь після 15-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ останнім, набравши всього 7 очок.

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