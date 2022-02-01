"Були пропозиції після відходу з Дніпра у 2016-му. Це були закордонні команди. З Галатасараєм ми вже вели переговори у Львові, але не зійшлися щодо одного питання. Я не хотів брати в команду вже відіграних футболістів, а планував працювати з молодими та перспективними. Але вони мають іншу політику. Галатасарай бере досвідчених вікових гравців, які пограли в Англії, інших чемпіонатах і вже наїлися футболом. Так команду не зробиш.

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Був ще варіант із Марселем. Я міг очолити французьку команду після фіналу Ліги Європи із Дніпром, але мене не відпустили. Я ще мав рік контракту з дніпровським клубом. Ми говорили з Коломойським, але мені сказали: "Ні. Потрібно продовжувати працювати". Це було їхнє право", – резюмував Маркевич в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, іменитий фахівець не працює тренером з літа 2016-го, коли покинув Дніпро. Після цього Маркевич 5 років очолював Комітет збірних України в УАФ.

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