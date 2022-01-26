"Рекомендації для українських спортсменів та тренерів уникати спортсменів з Росії з прапором? Тут і коментувати особливо нема чого. За великим рахунком, не було необхідності в таких вказівках. Кожен має бути патріотом своєї країни і чітко знати, де друг, а хто ворог.

"До останнього не вірив, що у ХХІ столітті можливі такі події": Кривцов – про початок воєнного конфлікту з Росією

Тому про які спільні фото, братання з росіянами може йтися, якщо це країна-агресор, яка вбиває твоїх братів і сестер, що захопила твої землі? Таке не можна прощати. А найкращою відповіддю українських спортсменів на підступність ворога були б їхні перемоги на змаганнях найвищого рівня", – поділився Маркевич у коментарі meta-ratings.

Зазначимо, що міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, що на зустрічі з українськими спортсменами рекомендували уникати спортсменів з Росії з прапором.

Голодуючі Поволжя-7: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – слід Зінченка, Ракицький мріє про Київ