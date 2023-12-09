Карпати готові вкладати у склад для ще впевненого виходу в елітний дивізіон.

"Один з лідерів Миная Єгор Твердохліб взимку може перейти до Карпат. Львівський клуб готовий запропонувати закарпатцям суму більшу, ніж два клуби УПЛ, які зацікавлені у послугах Твердохліба.

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Буцімто на трансфері хавбека до Карпат наполягає асистент головного тренера Остап Маркевич. У нинішньому сезоні 22-річний гравець відзначився 2 голами та 1 асистом у 15 матчах УПЛ за Минай", – повідомляє УПЛ ТБ.

Додамо, що контракт Твердохліба з Минаєм розрахований до літа 2025 року, а ціна за Transfermarkt складає 600 тисяч євро.

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