Колишній наставник Дніпра та Металіста Мирон Маркевич назвав три польські клуби, з якими свого часу вів переговори про співпрацю.

"Я дуже хочу повернутися до тренерської роботи! Чи готовий я очолити клуб з Польщі? Так. За умови, що це буде серйозний масштабний проект, і команда претендуватиме на єврокубки.

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Середняк? Мабуть ні. Але якщо це буде клуб, який буде ставити перед собою амбітні завдання, то так, я буду готовий обговорити цей варіант.

У минулому мені вже надходили пропозиції з Польщі. Я вів переговори з трьома польськими клубами. З Ягеллонією, Легією – це було після фіналу Ліги Європи у Варшаві, а також з клубом Шльонск з Вроцлава. Що стосується останнього, то це було 1,5 роки тому", – сказав Маркевич у коментарі виданню Sportowe Fakty.

Нагадаємо, останнім клубом Маркевича був Дніпро, з яким він доходив до фіналу Ліги Європи. Тренерську роботу він покинув у 2016 році. Нині 70-річний фахівець працює в Українській асоціації футболу Главою комітету національних команд.

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