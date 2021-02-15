Бывший наставник Днепра и Металлиста Мирон Маркевич назвал три польских клуба, с которыми в свое время вел переговоры о сотрудничестве.

"Я очень хочу вернуться к тренерской работе! Готов ли я возглавить клуб из Польши? Да. При условии, что это будет серьезный масштабный проект, и команда будет претендовать на еврокубки.

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Середняк? Пожалуй нет. Но если это будет клуб, который будет ставить перед собой амбициозные задачи, то да, я буду готов обсудить этот вариант.

В прошлом мне уже поступали предложения из Польши. Я вел переговоры с тремя польскими клубами. С Ягеллонией, Легией – это было после финала Лиги Европы в Варшаве, а также с клубом Шленск из Вроцлава. Что касается последнего, то это было 1,5 года назад", – сказал Маркевич в комментарии изданию Sportowe Fakty.

Напомним, последним клубом Маркевича был Днепр, с которым он доходил до финала Лиги Европы. Тренерскую работу он покинул в 2016 году. Сейчас 70-летний специалист работает в Украинской ассоциации футбола Главой комитета национальных команд.

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