"Не знаю, які у нього плани. Наскільки мені відомо, він хотів бути тренером. У нього непогано вийшло в збірній і може, є варіант. Чи хоче він цього сам? Не знаю.

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Що не вийшло у Шевченко в Дженоа? Це така робота, що сьогодні ти можеш бути на коні, а завтра – внизу, під копитами. Це не тільки у нього так, а й у будь-якого тренера така доля. Потрібно вміти тримати удар і рухатися далі, якщо він хоче бути тренером.

У нього були класні помічники, спостерігав за ним, коли працював головою комітету збірних. Вони доповнювали один одного, і тому був хороший результат. Якщо вирішить бути тренером, то, напевно, є такі помічники напоготові. Це творчий процес", – сказав Маркевич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, напередодні Дженоа і Шевченко остаточно розірвали співпрацю. Українець пропрацював головним тренером з 7 листопада до 15 січня, однак досі залишався на контракті у генуезькому клубі, що не дозволяло йому очолити нову команду.

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