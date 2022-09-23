"Не знаю, какие у него планы. Насколько мне известно, он хотел быть тренером. У него неплохо получилось в сборной и может, есть вариант. Хочет ли он этого сам? Не знаю".

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Что не получилось у Шевченко в Дженоа? Это такая работа, что сегодня ты можешь быть на коне, а завтра – внизу, под копытами. Это не только у него так, но и у любого тренера такая судьба. Следует уметь держать удар и двигаться дальше, если он хочет быть тренером.

У него были классные помощники, наблюдал за ним, когда работал главой комитета сборных. Они дополняли друг друга, и потому был хороший результат. Если решит быть тренером, то, наверное, есть такие помощники наготове. Это творческий процесс", – сказал Маркевич в комментарии FanDay.

Напомним, накануне Дженоа и Шевченко окончательно разорвали сотрудничество. Украинец проработал главным тренером с 7 ноября по 15 января, однако до сих пор оставался на контракте в генуэзском клубе, что не позволяло ему возглавить новую команду.

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