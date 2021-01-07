Маріуполь відправився на перший зимовий збір до турецької Анталії.

Маріуполь підписав гравця Шахтаря

Головний тренер команди Остап Маркевич взяв з собою 24 футболісти, повідомляє офіційний сайт азовців. До переліку тих, хто готуватиметься до другої частини сезону з головною командою, потрапили наступні гравці:

Воротарі: Євген Гальчук, Артем Поспєлов, Павло Кравцов;

Захисники: Олексій Биков, Сергій Чоботенко, Данило Сагуткін, Назарій Муравський, Петро Стасюк, Ігор Кирюханцев, Кирило Меліченко, Олександр Драмбаєв;

Півзахисники: Дмитро Топалов, Сергій Горбунов, Дмитро Мишньов, В'ячеслав Танковський, Микита Петерман, Максим Чех, Олексій Кащук, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Ярослав Доброхотов, Ельдар Кулієв.

Нападники: Андрій Кулаков, Данило Сікан.

На зборі, який триватиме до 5 лютого, Маріуполь проведе п'ять спарингів. Наразі відомі чотири суперники маріупольців – братиславський Слован, польський Ракув, сербський Пролетер та казахський Кизил-Жар.

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