Маріуполь втратив дует виконавців на матч із Рухом
10:17 - Читать на русском
Тренерський штаб Остапа Маркевича зіткнувся з кадровими проблемами напередодні матчу 10-го туру Прем'єр-ліги проти львівського Руха.
Маріуполь має 2 втрати через коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Приазовцям у двобої з Рухом не допоможуть півзахисник Артем Бондаренко та нападник Данило Сікан. У таборі молодіжної збірної обоє здали позитивні тести на COVID-19. Нині вони перебувають на карантині.
До слова, матч Рух – Маріуполь відбудеться у п'ятницю, 20 листопада. Приазовці наразі перебувають на 8-й сходинці УПЛ.
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