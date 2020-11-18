Найближчим часом на стадіоні буде встановлено електропідігрів, а газон буде наполовину зі штучного і наполовину з натурального покриття.

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"Насправді, це не такий легкий етап, як звучить на словах. Ми в першу чергу залежимо від погодних умов. Якщо буде мороз чи дощ, це може призупинити роботи або зашкодити на якихось етапах. Але я думаю, що ми вкладемося в графік і до кінця року поле буде засіяно", – поділився Гнітецький у коментарі Футбол News.

Зазначимо, що Маріуполь усі свої матчі в єврокубках проводив не на рідному стадіоні, оскільки він не відповідав вимогам УЄФА.

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